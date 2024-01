Attractions Le Théâtre Saint-Nazaire, 9 avril 2024, Saint-Nazaire.

Attractions Mardi 9 avril 2024, 20h00 Le Théâtre Tarif B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T20:00:00+02:00 – 2024-04-09T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-09T20:00:00+02:00 – 2024-04-09T21:00:00+02:00

Dans le sillage de ses allers-retours entre chorégraphie et cinéma, Emmanuelle Vo-Dinh présente Attractions, un travail chorégraphique qui emprunte au montage cinématographique, tant visuel que sonore, en s’inspirant notamment du cinéaste russe Eisenstein, mais aussi de Jean-Luc Godard, des films de Buster Keaton et de Méliès.

“La vie d’une pièce commence et finit au moment où elle se joue.” Peter Brook

danse

© Laurent Philippe