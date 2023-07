Et puis on a sauté ! • La Cie de Louise Le Théâtre Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne Et puis on a sauté ! • La Cie de Louise Le Théâtre Laval, 22 mai 2024, Laval. Et puis on a sauté ! • La Cie de Louise Mercredi 22 mai 2024, 18h00 Le Théâtre 6€ · 9€ À l’heure de la sieste, Juliette et Elias s’ennuient. Impossible de dormir. Ils discutent, aimeraient être ailleurs. Ou peut-être simplement attirer l’attention de leurs parents ? Alors, l’idée de s’évader par la fenêtre de la chambre germe dans leurs esprits. À l’aide d’une corde de fortune, les voici embarqués dans une surprenante aventure…

Cette plongée onirique dans une faille spatio-temporelle est l’occasion d’aborder des questions sérieuses avec un humour malicieux : le manque et l’absence, l’identité, l’amour filial, le passage à l’adolescence. Déployant une esthétique fascinante de conte fantastique, la mise en scène est au diapason de cette fable joyeuse et tendre, aussi drôle que profonde. Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 49 86 30 https://letheatre.laval.fr https://www.facebook.com/letheatrelaval/;https://www.instagram.com/letheatrelaval/;https://twitter.com/letheatrelaval [{« type »: « link », « value »: « https://letheatre.laval.fr/spectacles/et-puis-on-a-saute/ »}] Le Théâtre de Laval est depuis 2007 un établissement culturel professionnel dédié à toutes les disciplines du spectacle vivant : théâtre, danse, marionnette, musiques actuelles, musique classique, arts du cirque… Autant de formes d’expression artistique qui sont mises en lumière tout au long de la saison culturelle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age min 8 Age max 99

