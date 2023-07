Una Bestia • Romain Dubois Le Théâtre Laval, 13 avril 2024, Laval.

Una Bestia • Romain Dubois Samedi 13 avril 2024, 20h30 Le Théâtre 13€ · 16€

Pianiste, compositeur et ingénieur du son, Romain Dubois a bâti ce projet autour d’un instrument électromécanique des années 70 : une sorte de piano “augmenté”, permettant une grande liberté dans le traitement du son. Il est l’aboutissement de plusieurs années d’expérimentations et de compositions, pour un résultat scénique aussi puissant qu’hypnotique.

Una Bestia est en effet une œuvre musicale et physique envoûtante, à la fois minimaliste et explosive, élégante et furieuse, où l’artiste explore un rapport très physique, presque animal, à son instrument. Jouant avec les codes des musiques électroniques et contemporaines, Romain Dubois atteint un état proche de la transe dans ce travail au corps et à cris avec le clavier, le son et l’élaboration de rythmes répétitifs ou syncopés. Sidérant !

Le Théâtre de Laval est depuis 2007 un établissement culturel professionnel dédié à toutes les disciplines du spectacle vivant : théâtre, danse, marionnette, musiques actuelles, musique classique, arts du cirque… Autant de formes d'expression artistique qui sont mises en lumière tout au long de la saison culturelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

