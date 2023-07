Le Petit Chaperon rouge • Das Plateau Le Théâtre Laval, 6 avril 2024, Laval.

Le Petit Chaperon rouge • Das Plateau Samedi 6 avril 2024, 18h00 Le Théâtre 13€ · 16€

En évoquant ce conte éternel, on oublie parfois qu’il en existe deux versions : celle de Charles Perrault, mais aussi celle des frères Grimm. C’est la seconde, puissante et positive, qui est ici remise en lumière. Une version dans laquelle la petite fille se promenant dans la forêt n’est pas imprudente ou naïve mais, au contraire, vaillante et courageuse, traversant les dangers et retournant le sort…

Pour illustrer cette bravoure de l’enfance, sa force joyeuse, le collectif Das Plateau propose une somptueuse installation plastique, source d’émerveillement. Projections d’images, miroirs et jeux de transparence : la forêt devient poème visuel à hauteur d’enfant, théâtre d’un récit initiatique magistralement revisité et porté par deux comédiens d’une grande justesse.

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 49 86 30 https://letheatre.laval.fr https://www.facebook.com/letheatrelaval/;https://www.instagram.com/letheatrelaval/;https://twitter.com/letheatrelaval [{« type »: « link », « value »: « https://letheatre.laval.fr/spectacles/le-petit-chaperon-rouge/ »}] Le Théâtre de Laval est depuis 2007 un établissement culturel professionnel dédié à toutes les disciplines du spectacle vivant : théâtre, danse, marionnette, musiques actuelles, musique classique, arts du cirque… Autant de formes d’expression artistique qui sont mises en lumière tout au long de la saison culturelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-06T18:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:45:00+02:00

2024-04-06T18:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:45:00+02:00

Le Théâtre Laval

Simon Gosselin