Né de la convergence des parcours de quatre musiciens de différents horizons, le Quatuor Sauvage s’inscrit dans l’ère du temps, tant par son envie d’explorer des univers musicaux variés que par sa volonté de les amener là où on les attend le moins.

Le quatuor voit le jour en 2022 à Paris et est constitué de Fabien Ishibashi et Hélia Fassi aux 1er et 3nd violons, de Beatriz Carolina Ortiz à l’alto et de Solène Queyras au violoncelle.

Imogen Holst, « Phantasy » Quartet

Marc Mallits, String Quartet n°4 « Prometheus »

Maurice Ravel, Quatuor à cordes, m.35

« Le public conquis par l’interprétation de ce répertoire original a chaleureusement applaudi les artistes. » Le Journal de la Haute-Marne.

Inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques, le théâtre de Saint-Dizier a connu une profonde mise aux normes et rénovation sans rien perdre de son cachet de petit théâtre à l'italienne. Il s'inscrit dans le style en vogue sous le Second Empire depuis la construction de l'Opéra Garnier. Restauré en 2007 avec ses décors des années 20, il a retrouvé sa beauté d'antan et développé une programmation de qualité à la hauteur de la majesté du lieu.

La salle compte 334 places réparties entre le parterre, le premier balcon et le poulailler. La scène comprend un plancher détrappable et une fosse d’orchestre. Son acoustique exceptionnelle en fait un lieu de diffusion privilégié pour les orchestres de chambre, l’opérette et l’opéra-comique.

Des oeuvres magistrales et historiques dans un lieu qui l’est tout autant, le théâtre de Saint-Dizier est définitivement un lieu d’excellence !

A noter : il est possible de louer le théâtre de Saint-Dizier.

