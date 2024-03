Le Testament Spirituel de Simone Weil Melle, mardi 23 avril 2024.

Le Testament Spirituel de Simone WEIL par Fanny BRUZAN-MÉTAIS

Professeure de Philosophie

Fin 1942, Simone Weil rejoint la France libre à Londres et, en marge de ses tâches officielles, y rédige des textes philosophiques, que l’on pourrait appeler son testament spirituel.

On y trouve en effet les bases d’une civilisation nouvelle, à construire après le nazisme. Un nouvel ordre moral et politique basé sur la notion d’obligation et non sur celle de droit, s’appuyant sur une métaphysique religieuse inspirée de Platon, Kant et du Nouveau Testament.

La conférencière essaiera d’en évaluer la portée et les enjeux sa faculté à éclairer notre compréhension du présent,et nos décisions pour l’avenir.

Si la comparaison entre notre situation actuelle et celle des années 30 est pertinente, les crises actuelles pourraient être dues à un manque de prise en compte des écrits de S. WEIL. .

Début : 2024-04-23 18:30:00

fin : 2024-04-23 20:00:00

