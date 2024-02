LE TENTALISTE THEATRE A L’OUEST Caen, samedi 4 mai 2024.

L’homme qui tente d’être mentaliste…De faux airs d’Einstein en tenue de soirée, dopé à la bonne humeur, Audouin n’a qu’un but dans la vie : devenir mentaliste. De la promesse qu’il vous fait est né son nom, le tentaliste. Surprise, rire, tendresse, amour, poésie, incompréhension, folie, impossibilité, sont les ingrédients principaux de l’Alchimie de ce spectacle.Serez-vous surpris, amusé et émerveillé ? C’est une certitude ! Un spectacle rythmé, interactif et drôle.

Tarif : 16.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-05-04 à 19:00

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14