Festival Thumulte Le studio Thue et Mue, 10 avril 2024, Thue et Mue.

Thue et Mue Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-04-10

fin : 2024-04-12

THUMULTE, est un évènement annuel qui célèbre et met en valeur les jeunes talents dans les domaines de la danse, du théâtre et de la musique. Ce festival se caractérise par son énergie contagieuse et sa dynamique unique.

Il offre, aux jeunes amateurs de différentes disciplines artistiques, un espace pour se rencontrer, échanger et collaborer. Ils ont la possibilité de se produire devant un public, de recevoir des retours constructifs, d’améliorer leurs compétences artistiques et de gagner en confiance.

THUMULTE représente une aventure, incontournable, inoubliable pour les amateurs d’arts. C’est une occasion unique pour les jeunes de faire valoir leur passion. .

Le studio

Thue et Mue 14740 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-22 par OT Caen la Mer