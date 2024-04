Le sport expliqué par les sciences Auditorium Rennes, mardi 14 mai 2024.

Du 2024-05-14 20:30 au 2024-05-14 22:30.

Pourquoi est-on penché dans les virages ?Pourquoi le sprinter décélère-t-il avant la ligne d’arrivée ? Pourquoi la balle de golf a-t-elle des alvéoles ? Pourquoi, à vélo, plus on va vite, plus on est stable ? Y a-t-il une loi d’évolution des records ?Amandine Aftalion, directrice de recherche au CNRS, répond à toutes ces questions en s’appuyant sur des notions simples et ludiques de physique et de mathématiques.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine