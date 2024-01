WINGS OF STEEL LE SPLENDID Lille, vendredi 17 mai 2024.

Nouveau venu sur la scène internationale, WINGS OF STEEL est un groupe 100% indépendant formé en 2019 par le chanteur Leo Unnermark et le guitariste Parker Halub. Ne cherchez pas, ils étaient encore quasi « inconnus » en France il y a quelques semaines. L’un est suédois, l’autre californien, ils se sont rencontrés à Los Angeles où ils étudiaient la musique dans le même établissement. Partageant un amour commun pour le hard rock et heavy metal des années 70 et 80, les deux amis ont donc fini par fonder le groupe de leurs rêves. Leur bio parle d’une musique épique revisitant ces styles classiques. La dynamique bluesy, dopée par le registre aigu et surpuissant d’Unnermark, se conjugue parfaitement aux riffs terriblement efficaces et solos incroyablement expressifs d’Halub. Armées d’un son massif – le mix est l’œuvre d’un français installé à L.A : Damien Rainaud, connu pour son travail avec DragonForce, Baby Metal, Fear Factory et Angra – les chansons reflètent toutes une impressionnante maîtrise.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-05-17 à 20:00

LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille 59