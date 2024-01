MONSIEUR NOV LE SPLENDID Lille, 17 avril 2024, Lille.

Il y a deux grands thèmes dans la musique : le temps qui passe et l’amour. Monsieur Nov a choisi l’amour. Le chanteur parfait un RnB soyeux et mélodique, contant les peines de cœur, les extases, la jalousie et les moments de grâce. Son nouvel album, Love Therapy, marque un nouveau cycle discographique, un renouvellement musical déjà amorcé sur ses précédents EPs, Evo 3 Or et Evo 3 Argent, tous deux parus en 2020. Toujours avec cette voix claire, toujours dans une incessante volonté de déchiffrer la complexité des sentiments amoureux.« J’aime revêtir des masques, explique-t-il. J’aime me mettre à la place de celui qui est quitté, puis de celui qui part. Je m’inspire des histoires que je vis, mais aussi de celles des autres. C’est comme cela que j’arrive à explorer la richesse de l’amour ». Son RnB est ancré dans la tradition sonore américaine, de Brian McKnight à D’Angelo, mais sculpté dans l’héritage des chanteurs français des années 2000. Il a toujours défendu cette esthétique coûte que coûte, tout en s’inspirant des racines gospel de sa musique fétiche. « C’est là que j’ai perfectionné mes harmonies », ajoute-t-il. Quelque part entre les Etats-Unis et la France, Monsieur Nov offre un son unique, hors des carcans RnB actuels.Découvert grâce à son premier album Sans Des- sus 2 Soul, le chanteur originaire de Seine-Saint- Denis défend une musique mélodique, drapée de vocalises savantes. Rien n’a changé sur ces points. Sur le suivant, Cullinan, il prenait pour- tant un virage inspiré de la trap régnante, sans pour autant désavouer son univers. Car avec une base solide, il peut se permettre d’évoluer librement. Aujourd’hui, il s’associe à son fidèle producteur, Zeg P (SCH, Naps, Vald, Soolking, Fianso…), à qui il laisse le soin d’assurer l’essentiel de la production, tout en faisant appel à d’autres pointures telles que Benjay (Damso, PLK, Maes…) et Seezy (Vald, Ninho, Kery James…) pour conférer à Love Therapy une couleur moderne, pour délaisser le superflu et foncer vers l’essentiel.Le premier single de l’album, « Love Therapy », explore le thème du pardon et le besoin de grandir en amour. Monsieur Nov s’y pose en crooner un peu « goujat », en homme qui de- mande l’absolution sur des orchestrations de cordes savamment arrangées. Il peut s’aventurer dans des esthétiques plus « chaloupées », sans tomber dans la grande tendance afro- pop. Ou manier les rythmes downtempo et les harmonies chorales sur le titre « Ma femme », en duo avec Tayc, preuve irréfutable de ce fin équilibre entre l’authenticité de sa musique et sa volonté d’incarner l’avenir du RnB français. Parfois, les rythmiques se font dominantes, frontales, comme sur « J’ai oublié », sans pour autant délaisser la sensualité constante qui le caractérise. Rien d’étonnant alors à ce que des artistes de renom tels que Josman, Manal ou Joé Dwèt Filé viennent l’épauler en featuring.Monsieur Nov excelle dans l’art de raconter des histoires. Il a progressivement affirmé sa science du storytelling, cette subtile manière de s’adresser constamment à l’auditeur sans jamais le prendre à parti. Dans une époque, la nôtre, qui a remis le RnB au goût du jour, il apparaît comme l’un des plus fervents défenseurs de cette musique, comme le garant d’un son que tout le monde semble connaître mais qu’il est le seul à pratiquer. Et ça force le respect.

