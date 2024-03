LE SOLDAT ROSE THEATRE FEMINA Bordeaux, dimanche 3 novembre 2024.

Le Soldat Rose a 15 ansUn conte musical pour les enfants et ceux qui le sont restésMusique de Louis Chedid et paroles de Pierre-Dominique Burgaud Dans une nouvelle mise en scène de Julien AlluguetteAprès un retour triomphal à l’automne 2023, Le Soldat Rose rajoute de nouvelles dates au Grand Rex à Paris et dans toute la France en 2024 !À l’occasion de ses 15 ans, Le Soldat Rose revêt son plus beau costume dans une nouvelle mise en scène.Le Soldat Rose voit le jour en 2006 sous la forme d’un conte musical, composé par Louis Chedid, écrit par Pierre-Dominique Burgaud et illustré par Cyril Houplain. Récompensé en 2007 par la Victoire de la Musique du meilleur album de chansons / variétés de l’année, il se vendra à plus de 500 000 exemplaires.Quelques jours après la sortie de cet album, deux concerts exceptionnels furent présentés au Grand Rex à Paris avec les interprètes originaux (Jeanne Cherhal, -M-, Vanessa Paradis…). Il fut également diffusé sur France 2 avec une audience record.Par la suite, le conte fut adapté en spectacle musical, mis en scène par Shirley & Dino. Ce spectacle tournera à travers la France pendant plusieurs années.L’HistoireC’est l’histoire de Joseph, qui, lassé du monde des adultes, se réfugie dans un grand magasin pour vivre avec les jouets. Lorsque la nuit tombe, caché dans un rayon, il voit alors les jouets s’animer. Joseph va alors croiser plusieurs personnages qui l’observent avec étonnement. Un jouet sort du lot : le Soldat Rose. Il est depuis de longues années dans le grand magasin, car personne ne veut de lui. Les garçons n’aiment pas sa couleur rose et les petites filles ne veulent pas d’un soldat. Joseph va vivre, le temps d’une nuit, une aventure extraordinaire à parcourir les rayons à la rencontre de tous ces personnages avec « ses yeux d’enfants ».Contact PMR : pmr@theatrefemina.com

Tarif : 39.90 – 55.00 euros.

Début : 2024-11-03 à 18:00

THEATRE FEMINA 10, rue de Grassi 33000 Bordeaux 33