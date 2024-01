Concert : Estampes Baroques Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc, samedi 25 mai 2024.

Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 20:00:00

fin : 2024-05-25

Ce programme offre un dialogue entre l’Italie et l’Allemagne baroques.

A la musique de Vivaldi et de Bach est associée ici la création visuelle et graphique d’Eric Cartier qui traduira en direct et en dessins les œuvres interprétées par les musiciens de l’Orchestre de Normandie. Si nature et musique sont liées depuis la nuit des temps, à l’époque baroque, Vivaldi est l’un des premiers compositeurs à lui accorder une place majeure et à lui rendre véritablement hommage. Période foisonnante pour les arts, il s’agit ici de réunir la musique et le dessin. Ensemble ces deux arts dialoguent et nous transportent pour un voyage musical et spontané entre Italie et Allemagne. Le programme offre à entendre des concertos de type concertant et un concerto grosso, genre qui prédomine à l’époque. Ainsi, Vivaldi œuvre au développement du concerto et met en avant non plus un groupe d’instrumentistes mais un instrument soliste : le violon dans ses Quatre saisons et la flûte dans d’autres pièces. Quant à Johann Sebastian Bach, il rend ici un hommage tardif au concerto grosso par une formation originale. Le violon, la flûte et le clavecin constituent les trois solistes alors que le reste des cordes forme un ripieno discret. La grande nouveauté réside ici dans le rôle du clavier, puisque le premier mouvement alterne des tutti où le clavecin remplit le rôle de la basse continue, avec des passages solistes à travers lesquels le clavecin concerte à égalité avec la flûte et le violon.

Ce projet original associe aux musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie le dessinateur et illustrateur Eric Cartier. En direct, accompagnant de ses crayons les notes des musiciens, il donnera lui aussi vie aux partitions de Vivaldi et de Bach en dessinant ce que la musique lui évoque dans l’instant, pour un concert tant musical que visuel.

L’Ecole de musique et de danse Le Havre Seine Métropole et le Conservatoire de musique de Fécamp partageront l’ouverture de ce concert autour d’un des grands classiques du répertoire avec l’Orchestre Régionale de Normandie. Les élèves violoncelliste seront accompagner pour l’étude d’œuvres baroques par Aurore Doué, violoncelliste à l’ORN, dans le cadre de la masterclass qui sera organisée en mai 2024 à l’École de musique.

Spectacle proposé en partenariat avec le Conservatoire Municipal de Fécamp et l’école de musique de Saint-Romain-de-Colbosc.

Tout public- Durée : 1h30

Réservation obligatoire

Le SiRoCo Rue Henri Odièvre

Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie



