Théâtre : Les récits manquants des femmes du Pays de Caux Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc, samedi 4 mai 2024.

Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 19:00:00

fin : 2024-05-04

Par le collectif Le Poney

Restitution publiques des ateliers de théâtre amateur organisés par Le SiRoCo et le collectif Le Poney

Le thème de travail de cette année : Les récits manquants des femmes du pays de Caux de la préhistoire, à la libération jusqu’en l’an 3000.

Virginie Vaillant se propose de récolter des récits oubliés de et sur les femmes du pays de Caux d’hier, aujourd’hui et de demain et de dresser des portraits réels ou fictifs de quelques unes d’entre elles.

Virginie est actrice et associée depuis 3 ans à la Fabrique Autonome des Acteurs en Moselle, teste, crée et partage des outils au service du l’acteur. Virginie développe depuis 20 ans un travail physique, i1n8time, colle2c0tif2e3t-b2u4rlesque en lien avec le plateau et l’écriture.

Tout public, dès 6 ans

Le SiRoCo Rue Henri Odièvre

Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie



