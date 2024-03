Le secret L’Oscillo-théâtroscope Cenon, vendredi 17 mai 2024.

Vendredi 17 mai, 20h45 L'Oscillo-théâtroscope Tarif : 12€ plein / 8€ adhérents / 6€ enfants & carte jeune

Quarante ans ! Quarante ans et six mois qu’ils ne se sont pas revus, ni même parlés ou écrits.

C’est à l’occasion d’un enterrement qu’ils se retrouvent ce soir-là, en haut d’une falaise, cette falaise qui symbolise le point de rupture de ces deux être que tout semble séparer.

Lui est curé, elle alcoolique, mais si leurs chemins ont divergé quarante plus tôt, ils n’en sont pas moins frère et sœur pour autant.

Alors les souvenirs s’égrènent, les rancœurs accumulées refont surface et s’entrechoquent contre les parois de la falaise qui peine à dévoiler son secret.

Mais contre vent et marée, l’histoire de cette fratrie se dévoile progressivement laissant le spectateur ballotté par ce flot de paroles incessant, laborieux, violent et même parfois cruel.

Les accalmies sont de courte durée, avant de nouvelles bourrasques faisant ressurgir haine, dégoût, vengeance…

Mais quel est ce secret à l’origine de tant d’hostilité. Est-ce la mort de tous ces petits chatons ou n’est-ce qu’un prétexte pour dévoiler un secret plus profond ?

Au fur et à mesure que l’histoire se déroule, que les personnalités se dévoilent, que les caractères se dessinent, le spectateur comprend que ces deux êtres portent chacun le lourd tribu d’un drame inouï et que la révélation du secret ne les laissera pas indemnes.

Tarif : 12€ plein / 8€ adhérents / 6€ enfants & carte jeune

Lieu : Oscillo Théâtre – RUE DES CATALPAS – DOMAINE DU LORET

