Le Sceptre et la Quenouille. Être femme entre Moyen Âge et Renaissance Musée des Beaux-Arts Tours, samedi 18 mai 2024.

Le Sceptre & la Quenouille. Être femme entre Moyen Âge et Renaissance

8 mars > 17 juin 2024

Cette exposition exceptionnelle consacrée aux femmes entre la fin du Moyen Âge et la Renaissance, en France et en Europe du Nord, met en lumière la place, le rôle et l’image des femmes dans la société des 15ᵉ et 16ᵉ siècles. Le propos s’appuie sur les nombreuses avancées historiques des dernières décennies.

Plus d’une centaine d’œuvres majeures – peintures, sculptures, manuscrits, estampes, objets du quotidien – issues des plus grands musées, sont rassemblées pour l’occasion.

Toutes les femmes trouvent leur place au cœur du parcours : princesses, nobles et bourgeoises, commerçantes et paysannes, riches et pauvres, heureuses et malheureuses, au pouvoir ou au travail, épouses ou veuves, réelles ou imaginaires.

Cette exposition remet en cause les clichés et les idées reçues. Elle propose un regard nouveau sur les femmes des époques médiévale et moderne, abordées dans toute leur profondeur, et offre une remise en perspective historique à un enjeu majeur de nos sociétés contemporaines.

L’exposition bénéficie du soutien des plus grandes institutions patrimoniales françaises : Le musée national du Moyen Âge – thermes de Cluny, le château de Versailles ; mais aussi, notamment, les châteaux de Saumur et Langeais, les musées de Dijon, Grenoble, Lille, Orléans, Reims, Rennes ou Valenciennes, ont également confié au musée des Beaux-arts de Tours des œuvres d’exception.

L’exposition du musée des Beaux-arts de Tours est reconnue d’intérêt national par le ministère de la culture / direction des musées de France.Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’État.

Cette exposition est réalisée en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, avec la participation exceptionnelle du musée du Louvre et du Musée national de la Renaissance – château d’Écouen

Musée des Beaux-Arts 18 place François Sicard 37000 Tours Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Cet ensemble architectural est constitué d’édifices qui se sont succédé de l’Antiquité jusqu’au XVIIIe s. : rempart et tour gallo-romains (IVe s.), vestiges de l’église Saint Gervais – Saint Protais (IVe-XIIe s.), salles des États généraux (XIIe- XVIIIe s.), ancien palais du XVIIe s. A la veille de la Révolution, la cour d’entrée est close par un hémicycle précédé d’une porte monumentale formant un arc de triomphe, tandis que l’ancienne Salle des États généraux est transformée en chapelle avec colonnade à l’antique.

Le fonds le plus ancien des collections est constitué d’oeuvres saisies en 1794 dans les églises et les couvents de Tours et des environs, en particulier dans les abbayes de Marmoutier, La Riche et Bourgueil, ainsi que dans les châteaux de Chanteloup et de Richelieu.

Créé officiellement en 1801, le musée bénéficie de l’envoi par le Muséum Central, futur musée du Louvre, de trente tableaux dont une importante série de morceaux de réception à l’Académie royale de peinture et de sculpture.

C’est à cette même époque que le musée reçoit l’Ex-voto de Rubens et les deux panneaux d’Andrea Mantegna, chefs-d’oeuvre de la Renaissance italienne. Dépôts de l’État, legs et dons enrichissent le musée tout au long du XIXe et XXe s. d’oeuvres de Champaigne, Corneille, Coypel, Nattier, Perronneau,b Rembrandt, auxquelles s’ajoute en 1963 le legs du peintre et collectionneur Octave Linet constituant ainsi l’une des plus grandes collections de Primitifs italiens de France.

Le XIXe siècle est illustré par l’école néo-classique, le romantisme, l’orientalisme, le réalisme (Suvée, Taillasson, Belly, Delacroix, Bastien-Lepage, Gervex, Cazin, Rodin…). L’impressionnisme, le postimpressionnisme et le symbolisme sont présents par des oeuvres de Monet, Degas…

Le XXe siècle regroupe actuellement Asse, Bozzolini, Briggs, Buraglio, Calder, Davidson, Debré, Degottex, Di Rosa, Ernst, Hantaï, Matégot, Monory, Morellet, Poliakoff….

