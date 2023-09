BOP Le Scarabée La Verrière, 25 mai 2024, La Verrière.

BOP Samedi 25 mai 2024, 20h30 Le Scarabée Tarif B

Roxanne, Can’t Stand Losing You, So Lonely, Message in a bottle, WalkingOn The Moon…

Impossible de ne pas raviver des souvenirs ou de fredonner ces chansons rien qu’en lisant ces titres !

BOP vous propose un concert pour revivre ensemble l’énergie dumeilleur trio pop rock de tous les temps !!!

C’est en avril 2023 que se réunit pour la première fois un collectif de musiciens déterminé à faire revivre les titres les plus emblématiques du trio anglais « The Police ».

Issu de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, le quatuor « BOP » est composé de Stéphane Moutardier au chant, Samuel Zamia à la basse, Yann Garot

à la batterie et Benoît Antonio à la guitare, bien connu à La Verrière car il est le directeur de la Maison de la Musique et de la Danse !

Le Scarabée 7 Bis Avenue Du Général Leclerc, 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France 01 30 13 87 40 https://www.ville-laverriere.com/le-scarabee [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3253 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

