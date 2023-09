LES VICE-VERSA Le Scarabée La Verrière, 17 mai 2024, La Verrière.

LES VICE-VERSA Vendredi 17 mai 2024, 20h30 Le Scarabée

Imagine, c’est une vraie performance physique et humoristique, où se mêlent bruitages, danse, chant, mime et stand-up !

Plongez dans un univers directement inspiré de Charlie Chaplin, Jim Carrey, Buster Keaton ou encore Gene Kelly, Fred Astaire et des Tex Avery… Une véritable bande dessinée en live !

Deux garçons de café décident, en plein service, de changer de vie et de réaliser leur rêve le plus cher… Celui de créer leur propre spectacle pour un jour le jouer à Broadway. Ainsi, les deux serveurs deviennent des comédiens, le bar, un théâtre et les clients, des spectateurs !

Ils vont puiser dans tout ce qu’ils aiment pour créer un spectacle drôle, surprenant et poétique. C’est un retour à l’enfance, une ode au rêve, une incitation à les réaliser.

Après avoir triomphé au théâtre de la Gaité Montparnasse et à l’Alhambra à Paris, au festival d’Avignon et sur le plateau de La France à un Incroyable Talent… Les voici désormais disponible près de chez vous !

Le Scarabée 7 Bis Avenue Du Général Leclerc, 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France 01 30 13 87 40 https://www.ville-laverriere.com/le-scarabee [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3259 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-17T20:30:00+02:00 – 2024-05-17T22:00:00+02:00

2024-05-17T20:30:00+02:00 – 2024-05-17T22:00:00+02:00