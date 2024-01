Le Salon Fluvial Saint-Jean-de-Losne, vendredi 5 avril 2024.

Le Salon Fluvial® de Saint-Jean-de-Losne est une référence en termes d’évènements dédiés au tourisme fluvial en France. Les 5 et 6 avril 2024, plusieurs dizaines de professionnels de la filière, de la construction navale à la navigation se réuniront au sein du plus grand pôle fluvial de France.

Profitant de son emplacement au cœur des voies navigables et cyclables, le salon est une véritable vitrine pour les professionnels du fluvial et des activités liées au domaine fluvestre. 6 pôles (Navigation, tourisme, emploi-formation, artisanat, innovation chantier naval et exposition à flot, animations, conférences et plusieurs animations seront proposées aux visiteurs. .

Gare d’eau

Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 09:00:00

fin : 2024-04-06 18:00:00



