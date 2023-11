Zinzin Ultra trail – 155 km Le Rozier, 6 juillet 2024, Le Rozier.

Le Rozier,Lozère

Ultra Trail sur un parcours de 155 km avec 6500 mètres de dénivelé positif au départ de Florac-Trois-Rivières (Lozère) le samedi 6 juillet 2024.

2024-07-06

Le Rozier 48150 Lozère Occitanie



Ultra Trail over a 155 km course with 6,500 meters of ascent starting from Florac-Trois-Rivières (Lozère) on Saturday, July 6, 2024

Ultra Trail sobre un recorrido de 155 km y 6.500 metros de desnivel con salida de Florac-Trois-Rivières (Lozère) el sábado 6 de julio de 2024

Ultra Trail auf einer Strecke von 155 km mit 6500 positiven Höhenmetern mit Start in Florac-Trois-Rivières (Lozère) am Samstag, den 6. Juli 2024

