Le Roi Lion Espace Henri Matisse Soyaux, dimanche 7 avril 2024.

Le Roi Lion Espace Henri Matisse Soyaux Charente

Un spectacle musical mêlant théâtre et danse faisant évoluer sur scène 12 comédiens et danseurs accompagnés par Sylvie Buisson sur des textes en grande partie improvisés et sur des chorégraphies imaginées par Catherine Goursaud.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 15:00:00

fin : 2024-04-07

Espace Henri Matisse 196 Avenue du Général de Gaulle

Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine soelys@mairie-soyaux.fr

L’événement Le Roi Lion Soyaux a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême