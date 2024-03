LE ROCK DES ZOZOS, tous en scène à Autun SALLE L’HEXAGONE Autun, samedi 15 juin 2024.

Venez découvrir un spectacle pour le plaisir d’entendre les plus grands standards du rock chanté par une chorale de 70 enfants et accompagnés de leur 4 musiciens. Un spectacle qui ravira petits et grands EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 20:00:00

fin : 2024-06-15 22:00:00

SALLE L’HEXAGONE Boulevard Frédéric Latouche

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

