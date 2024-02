Le réveil des chevreuils Erstein, dimanche 21 juillet 2024.

Le réveil des chevreuils Erstein Bas-Rhin

Levez-vous à l’aube pour admirer le bal des chevreuils dans leur milieu naturel et profitez de toute la beauté du Ried.

Le chevreuil est un cervidé très répandu dans la plaine d’Alsace. Aux premières heures de la journée, lorsque le soleil se lève sur les prés et les bosquets, nous pourrons observer en toute discrétion cet animal farouche, et apprendre à mieux le connaître. Ce sera également l’occasion de découvrir le ried avec l’une de ses plus belles sources phréatiques.

La sortie se prolongera autour d’une boisson prise sur place.

! Sortie limitée à 8 personnes EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 06:00:00

fin : 2024-07-21

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est pierre@lescheminsdelanature.com

