Le rêve est mon métier – Spectacle théâtral et musical au Théâtre El Duende Théâtre El Duende Ivry sur seine, vendredi 12 avril 2024.

Le vendredi 12 avril 2024

de 20h30 à 22h00

.Public enfants, jeunes et adultes. payant

Venez découvrir la nouvelle création de la compagnie Devant Nous le vendredi 12 avril à 20h30 au théâtre El Duende à Ivry-sur-Seine.

Le 12 avril, le Théâtre El Duende accueille sur ses planches la compagnie Devant Nous et son nouveau spectacle Le rêve est mon métier. La jeune metteuse en scène, Mona Taïbi, d’origine lilloise, porte pour la première fois à la scène le recueil Présence absence de Mahmoud Darwich, considéré par beaucoup comme l’un des plus grands poètes arabes contemporains.

« Pour de nombreuses générations de Palestiniens, la Palestine existe grâce à mes poèmes. » Inspirée par cette citation de l’auteur, Mona Taïbi propose un récit à la fois poétique et musical d’un voyage infini et toujours renouvelé, celui de l’exil. Proposer une adaptation théâtrale de ce recueil de Darwich permet à la jeune compagnie de poursuivre le projet poétique et politique de l’auteur : si nous continuons de raconter alors tout n’aura pas disparu.

Traduit en français par Elias Sanbar, ami de l’auteur, publié en 2016 par Actes-sud, Présente absence raconte, par fragments, la discussion d’un homme, juste après sa mort, avec son moi du passé : enfant, adolescent, amoureux, et toujours en mouvement.

Le Rêve est mon Métier transporte les spectateurs à travers les grands moments de la vie de ce poète résistant, ses voyages perpétuels, ses rêves et ses souvenirs. La rencontre entre le texte de Darwich, interprété par Théo Oliveira Machado, et la création musicale à la basse et au clavier par Foucault De Malet crée un récit à la fois intime et universel de l’éternel voyage que produit l’exil et de la nostalgie si particulière qui l’accompagne.

Depuis quelques mois, les mots du poète palestinien résonnent d’une façon encore plus forte étant donné l’actualité sordide au Moyen-orient. Le rêve est mon métier – sans être un spectacle politique – nous offre une plongée dans l’univers doux et passionnant de Mahmoud Darwich. Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir à la fois un texte magnifique, une pièce singulière et une jeune compagnie prometteuse.

Théâtre El Duende 23 rue Hoche 94200

Contact : https://www.facebook.com/compagniedevantnous https://www.facebook.com/compagniedevantnous https://theatre-elduende.mapado.com/event/317369-le-reve-est-mon-metier

Raphaël Marchand Le rêve est mon métier – Cie Devant Nous