LE RETOUR DE MOBY DICK Archives départementales Marseille 3e Arrondissement, mardi 23 avril 2024.

LE RETOUR DE MOBY DICK SPECTACLE MUSICAL

Mardi 23 avril 2024 19 h

Composition musicale et création sonore Nadine Esteve (alto, basse, sample), Guillaume Saurel (violoncelle, ukulele, sample)

Un spectacle produit par Musiques en Marge MeM

Une proposition d’Opéra Mundi, saison 2023-2024 De l’eau. De la terre aux océans

Sur un texte de François Sarano ; Adaptation et narration Guy Robert

Avec les partenaires et le soutien d’Actes Sud, du PIC (Pôle Instrumental Contemporain Ensemble Télémaque), d’Agnès Régolo et la Cie Du Jour au

Lendemain, de la Région Sud, du FDVA, de la DRAC PACA, du Département 13, de la SPEDIDAM, de l’ADAMI et de la Caisse d’épargne CEPAC.



Plongeons, lors de ce récit musical, dans les océans à la découverte des cachalots et de leurs formidables capacités physiologiques et cognitives. Ce spectacle immersif, fait d’images, de musiques et d’idées, est librement inspiré du livre de François Sarano Le Retour de Moby Dick, ou ce que les cachalots nous enseignent sur les océans et les hommes (Actes Sud). Sur scène, un conférencier, deux musiciens, des projections spectaculaires et une composition originale nous rapprochent de ces géants, entre poésie et science. Magnifiques, puissants, ces animaux nous offrent des rencontres bouleversantes et démontrent, selon les mots de l’océanographe, que sauvage ne veut pas dire agressif, mais libre et indompté.



Durée 1 h 15 Tout public.

Gratuit sur réservation reservations.archives@departement13.fr et au 04 13 31 82 52 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 19:00:00

fin : 2024-04-23 20:30:00

Archives départementales 18 Rue Mirès

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur archives13@departement13.fr

