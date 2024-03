Le retable de l’Annonciation d’Aix Cité du Livre Aix-en-Provence, jeudi 11 avril 2024.

Le retable de l’Annonciation d’Aix Cité du Livre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Interprétation d’un chef-d’œuvre par Christian Heck, Professeur émérite d’histoire de l’art à l’Université de Lille.

Après une présentation du corpus merveilleux peint par Barthélemy d’Eyck, la conférence s’attachera essentiellement à analyser l’iconographie du retable d’Aix le symbolisme de motifs particuliers significatifs, et de sa composition d’ensemble.

Pour la première fois le retable est compris dans sa totalité. Les figures d’Isaïe et Jérémie, sur les volets, sont en rapport direct avec la scène de l’Annonciation, et appellent un nouveau regard sur l’œuvre d’un peintre qui met sa liberté d’invention au service d’un accord profond entre la forme et le sens. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 18:30:00

fin : 2024-04-11

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

