Le renouveau de la lavande Miers, samedi 6 juillet 2024.

Une journée autour de la lavande et de son retour sur les causses projection d’un film, promenade commentée dans un champ de lavande, table ronde. Avec l’Ecomusée de Cuzals et l’association Quercy Plantes à Parfums Aromatiques et Médicinales. Un rendez-vous inscrit dans les rencontres Plantes et Compagnie.

Programme complet sur lot.fr

Infos >> Parc / 05 65 24 20 50. Prévoir chaussures adaptées.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 14:00:00

fin : 2024-07-06 17:00:00

Ferme des Fieux

Miers 46500 Lot Occitanie

L’événement Le renouveau de la lavande Miers a été mis à jour le 2024-03-18 par Pnr des Causses du Quercy