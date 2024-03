Le Relais de la Flamme Olympique Brest, vendredi 7 juin 2024.

Le Relais de la Flamme Olympique Brest Finistère

Le Relais de la Flamme est un moment phare et très attendu des Jeux. A partir de mai 2024, 11 000 Porteurs de la Flamme se relaieront pour célébrer l’arrivée des Jeux en France. La Flamme traversera le Finistère le vendredi 7 juin pour arriver à Brest, ville étape, où une grande célébration populaire se tiendra au port de commerce.

Le parcours de la Flamme olympique

Le Relais brestois de la Flamme Olympique sera partagé par une quarantaine de Porteurs, tous les 200 mètres. Le parcours de la Flamme débutera au port de plaisance du Moulin Blanc en fin d’après-midi. La Flamme traversera la ville pour arriver au port de commerce, où sera allumé le chaudron olympique. En soirée, la Flamme poursuivra son épopée vers la Guadeloupe à la barre d’Armel Le Cléac’h sur son maxi-trimaran.

Les porteurs de la Flamme

Sous l’égide du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP), Brest métropole a désigné six personnalités emblématiques du territoire, incarnant son rayonnement sportif, pour être les porteurs de la Flamme.

Cléopâtre DARLEUX

Médaille d’or aux JO de Tokyo en 2021

Médaille d’or au championnat du monde en 2021

3 médailles d’argent aux championnats du monde en 2009, 2011 et 2017

Faustine MERRET

3e aux championnats du monde en 1998, 2000, 2002, 2003 et 2006

2e aux championnats du monde en 1999 et 2001

Médaille d’or aux JO d’Athènes de 2004

Benoît CAMPION

Médaille de bronze aux championnats de France Elite en 2022

Médaille de bronze aux championnats de France Elite en 2023

Champion du monde universitaire en 3’38 en Chine en 2023

Prigent COLIN

Médaillé d’or de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif

Membre du comité régional handisport depuis 1980 et élu au Comité départemental olympique et sportif depuis 2013

Secrétaire-trésorier de la FNATH, la Fédération nationale des accidentés du travail et de la vie du pays d’Iroise.

Katell ALENCON

9e au contre-la-montre et 7e dans la course en ligne aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016

5e en course contre-la-montre aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2020

Yann SALAUN

Champion de France en 2006, 2015, 2019 et 2023

Champion d’Europe en 2008 et 6e en 2015

Médaille de Bronze aux championnats du monde par équipe 2015 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07

fin : 2024-06-07

Port de commerce

Brest 29200 Finistère Bretagne

