Le RDV de la Presqu’île Quiberon, dimanche 2 juin 2024.

PLEIN PHARE SUR LES ENTREPRISES DE LA PRESQU’ÎLE DE QUIBERON

LE RDV DE LA PRESQU’îLE est propulsé par des membres actifs de l’économie locale qui ont la volonté de fédérer les entreprises de la Presqu’île et ses habitants.

Le 1er salon de l’entreprise à ciel ouvert regroupant les différents professionnels de la Presqu’île de Quiberon au cours d’une journée unique de partage et d’échange.

Pourquoi venir à l’événement ?

– Découvrir la richesse et la vitalité de votre territoire

– Rencontrez les entreprises locales et élargissez votre réseau

– Remplir votre carnet d’adresses pour ne plus vous demander qui appeler lorsque vous aurez besoin d’un professionnel

– Profitez d’une journée conviviale et interactive avec des démonstrations, des présentations, et des rencontres passionnantes avec les professionnels de la Presqu’île

– Régalez vos papilles au village gourmand où vous pourrez déguster des spécialités culinaires locales et découvrir les saveurs de la presqu’île de Quiberon.

Ne manquez pas le RDV DE LA PRESQU’ÎLE ! Au plaisir de vous rencontrer.

*Salon ouvert aux visiteurs, tout au long de la journée, entrée gratuite. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 10:00:00

fin : 2024-06-02 17:00:00

Place Hoche

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne contact.uepq@gmail.com

