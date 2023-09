Stage de théâtre « Paysage(s) » Le Rayon vert Saint-Valery-en-Caux, 13 avril 2024, Saint-Valery-en-Caux.

Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime

Osez et venez participer à un stage de pratique théâtrale au Rayon Vert le temps d’un week-end ! Ces stages sont proposés à partir de 18 ans, sans niveau prérequis. 60 €/personne.

En lien avec le spectacle Paysage(s), animé par Aurélie Édeline, Compagnie Rémusat

SAMEDI 13 AVRIL DE 10H À 13H ET DE 14H À 18H

DIMANCHE 14 AVRIL DE 10H À 13H

Les participants bénéficient du tarif mini de la grille individuelle sur le spectacle en lien avec le stage. Stages ouverts en priorité aux personnes détenant un billet du spectacle concerné..

Samedi 2024-04-13 fin : 2024-04-14 . .

Le Rayon vert Rue de la Grâce de Dieu

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



Dare to take part in a practical theater workshop at Le Rayon Vert for a weekend! These workshops are available for people aged 18 and over, with no pre-requisites. 60/person.

In conjunction with the show Paysage(s), led by Aurélie Édeline, Compagnie Rémusat

SATURDAY APRIL 13, 10AM TO 1PM AND 2PM TO 6PM

SUNDAY APRIL 14, 10AM TO 1PM

Participants benefit from the mini rate of the individual grid on the show linked to the workshop. Priority is given to ticket holders for the show concerned.

Participe en un taller práctico de teatro en Le Rayon Vert durante un fin de semana Estos cursos están disponibles para mayores de 18 años, sin requisitos previos. 60 ¤/persona.

En relación con el espectáculo Paysage(s), dirigido por Aurélie Édeline, Compagnie Rémusat

SÁBADO 13 DE ABRIL DE 10:00 A 13:00 Y DE 14:00 A 18:00 HORAS

DOMINGO 14 DE ABRIL, DE 10:00 A 13:00 HORAS

Los participantes se benefician de la tarifa mínima de la tarifa individual del espectáculo vinculado al taller. Se dará prioridad a los poseedores de entradas para el espectáculo en cuestión.

Trauen Sie sich und nehmen Sie an einem Wochenende an einem Theaterpraktikum im Rayon Vert teil! Diese Kurse werden ab 18 Jahren angeboten, ohne Vorkenntnisse. 60 pro Person.

In Verbindung mit dem Stück Paysage(s), geleitet von Aurélie Édeline, Compagnie Rémusat

SAMSTAG, 13. APRIL VON 10 BIS 13 UHR UND VON 14 BIS 18 UHR

SONNTAG, 14. APRIL VON 10 BIS 13 UHR

Die Teilnehmer erhalten den Minitarif der individuellen Tabelle für die Aufführung, die mit dem Workshop in Verbindung steht. Praktika stehen vorrangig Personen offen, die eine Eintrittskarte für die betreffende Vorstellung besitzen.

Mise à jour le 2023-09-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche