Le Quintette Diablo à Vassy. Valdallière, dimanche 21 avril 2024.

Le Quintette Diablo à Vassy. Valdallière Calvados

Récemment demi-finaliste du Concours International Carl Nielsen 2023 et sélectionné dans la nouvelle promotion 2023-2024 du Concours Jeunes Talents, le quintette Diablo se révèle sur le devant de la scène. Ces cinq musiciens aussi passionnés que talentueux se sont rencontrés au Conservatoire National Supérieur de Paris, ils ne se sont plus quittés depuis.

Cette formation originale renouvelle et ravive les grandes partitions classiques.

Leur fougue et leur enthousiasme propagent sur scène une énergie aussi revigorante qu’endiablée, laissez vous charmer.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 17:00:00

fin : 2024-04-21

37 Rue Joseph Requeut

Valdallière 14410 Calvados Normandie lesmusicalesdubocage@gmail.com

