LE PRIX D’UN GONCOURT L’OMBRIERE Uzes, dimanche 28 avril 2024.

LE PRIX D’UN GONCOURTL’immense succès du Prix Goncourt 1972 pour L’Épervier de Maheux déclencha pour le Nîmois Jean Carrière une avalanche de catastrophes. Mais sa rage de vivre lui fit remonter la pente et, telle une renaissance, l’écrivain nous raconte avec autodérision sa drôle d’aventure. Narration haletante et tragi-comique, ce spectacle est le parcours d’un homme inadapté à la notoriété et poursuivant sans relâche, par les moyens de l’écriture, le royaume de son enfance : ce paradis terrestre où il vécut l’accord parfait entre la nature et lui.Informations pratiques :L’ouverture des portes et du bar de l’Ombrière se fait 1h avant le début de la représentation.Nous conseillons aux spectateurs d’arriver au moins 30min avant le début de la représentation.Parking gratuit sur place..

Tarif : 12.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-04-28 à 17:30

Réservez votre billet ici

L’OMBRIERE 3 PLACE CROIX DES PALMIERS 30700 Uzes 30