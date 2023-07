THE WACKIDS Le Prisme – Grande Salle Élancourt, 4 mai 2024, Élancourt.

THE WACKIDS Samedi 4 mai 2024, 16h00 Le Prisme – Grande Salle

Le concert Rock’n’Toys pour adultes où il faut amener les enfants : c’est The Wackids ! Groupe de rock à l’identité forte, composé de trois super-héros rouge, jaune et bleu réinterprétant des tubes universels sur des instruments d’enfants.

De la même manière qu’Angus Young joue toujours en tenue d’écolier ou que le costume de Batman est toujours noir et jaune avec une cape, Blowmaster, Speedfinger et Bongostar sont toujours reconnaissables aux yeux du public. Identifiables par leurs tenues de scène, leurs personnalités, leur panoplie d’instruments jouets et leur super pouvoir :

« Prêcher la bonne parole du rock aux enfants, en fédé rant 3 générations autour d’un concert »

▶️ https://youtu.be/vtSaqzlMLcs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-04T16:00:00+02:00 – 2024-05-04T17:30:00+02:00

© Florent Larrond