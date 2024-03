Le printemps des sonneurs Lannion, dimanche 19 mai 2024.

Le printemps des sonneurs Lannion Côtes-d’Armor

Venez voir, écouter et applaudir les musiciens et danseurs de la culture bretonne.

Bagadoù, cercles celtiques et autres groupes se produiront dans le centre ville de Lannion.

Le printemps des sonneurs 4ème édition sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir les bagads et cercles du Trégor mais aussi ceux des autres régions bretonnes . La programmation est riche et diversifiée. .

Début : 2024-05-19 10:00:00

fin : 2024-05-19 19:00:00

Centre-ville

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Le printemps des sonneurs Lannion a été mis à jour le 2024-03-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose