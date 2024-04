Le Printemps des Sonneurs Brest, samedi 20 avril 2024.

Un nouveau Printemps des sonneurs s’annonce à Brest et c’est une grande fête bretonne et traditionnelle qui va prendre possession de tout le centre-ville (de la place Wilson au bas de Siam, en passant par le cours Dajot).

Le programme

À partir de 14h00 / Place Wilson

Animations pour tous

Buvette et crêpes

14h00-15h30 / Concerts en acoustique en centre-ville (Bas de Siam)

14h00-14h30 Yaouankiz Brest Sant Mark

14h30-15h00 Kevrenn Brest Sant Mark

15h00-15h30 Banda de Gaites de Candàs

Rue Ducouëdic (station téléphérique)

14h00-14h30 Bagad An Eor Du

14h30-15h00 Bagad An Hanternoz

15h00-15h30 Bagad Pañvrid Ar Beskont (Pommerit)

Rue Etienne Dolet

14h00-14h30 Ribl An Elorn

14h30-15h00 Bagad Plougastell

Place Général de Gaulle

14h00-14h30 Bagad Landi

14h30-15h00 Hiziv Bagad Hennebont

15h00-15h30 Sonerien An Oriant

Place Wilson

16h00-17h30 / Grand défilé au Cours Dajot

Cette année, les enfants des écoles Jacquard (Div Yezh) et Diwan Guelmeur rejoignent le défilé ! Après avoir travaillé cinq semaines avec des bénévoles de la Kevrenn Brest Sant Mark, ils viennent nous présenter leur défilé en chantant, en dansant et avec des percussions fabriquées pour l’occasion.

18h00-18h30 / Triomphe Rue Jean Macé et Place Wilson

16h00-19h30 / Fest-Deiz / Place Wilson

15h30 16h30 Fest-Deiz #1 Elèves du Conservatoire et du CBAP

17h00 18h00 Fest-Deiz #2 Duo Craignou Barbier

Dorian Creignou, guitariste, Baptiste Barbier, flûtiste, ont eu l’occasion de se rencontrer à Morlaix et aux alentours.

La formule flûte traversière en bois et guitare, qu’ils décident d’explorer, est pétrie de références à leurs aînés, tout en recherchant des sonorités fraîches et tranchées. Leur musique se veut avant tout au service des danses de fest-noz mais visite également les répertoires de musiques « à écouter », tout en conservant l’ancrage dans la tradition musicale bretonne qui leur est chère.

-18h30 19h30 Fest-Deiz #3 Digabestr

Venus des 4 coins de la Bretagne, deux chanteuses, une violoniste et un guitariste se sont rencontrés au Lycée Diwan de Carhaix en 2019. Leur passion pour la musique traditionnelle bretonne les a rapprochés pour fonder le groupe Digabestr. Arrivés deuxièmes au concours Interlycée de Lannion leur kan ha diskan dynamique allié aux lignes mélodiques du violon et de la guitare vous entraîne au cœur de la danse.

20h30-00h30 / PL Sanquer / Fest-Noz

Organisé par la Kevrenn Brest Sant Mark

Banda de Gaites de Candàs ⁃ Duo Le Bot/Cosquer ⁃ Kevrenn Brest Sant Mark ⁃ Digabestr ⁃ Braan ⁃ Duo Maela hag Anouk

Organisé par la Ville de Brest, en collaboration avec la Kevrenn Brest Sant Mark, SKED, le Centre Breton d’Art populaire et le Conservatoire. .

