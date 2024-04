Le Printemps des Poètes Moulin de Chazeu Laizy, samedi 20 avril 2024.

Dans le cadre du « Printemps des Poètes » rencontres et lectures de textes choisis avec les « poètesses » Marie-Paule Blein et Muriel Sendelaire.

Lecteurs et lectrices Suze, Brigitte, Michel ; tous ceux qui souhaitent faire découvrir leurs poèmes préférés sont les bienvenus ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 18:00:00

fin : 2024-04-20 20:00:00

Moulin de Chazeu Lieu-dit Chazeu

Laizy 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté trac.moulindechazeu@orange.fr

L’événement Le Printemps des Poètes Laizy a été mis à jour le 2024-04-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)