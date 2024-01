Le Printemps des Écuyers Le Cadre noir de Saumur Saumur, vendredi 19 avril 2024.

Le Printemps des Écuyers L’édition 2024 réunira le Cadre noir de Saumur et l’Académie équestre de Cordoue pour un gala dédié à la rencontre de deux grandes traditions équestres. 19 21 avril Le Cadre noir de Saumur Entrée sous réservation des billets

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T21:00:00+02:00 – 2024-04-19T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T16:00:00+02:00 – 2024-04-21T18:00:00+02:00

Le Cadre noir de Saumur avenue de l’école nationale d’équitation Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 53 50 80 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie.cadrenoir@ifce.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cutt.ly/qwLx8k4O »}]

patrimoine sport

© B.Lemaire / IFCE