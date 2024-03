Le printemps arrive Kezaco Café-Théâtre Mâcon, mercredi 17 avril 2024.

Le spectacle est un véritable hymne à la nature et à la découverte, le tout sublimé par une mise en scène colorée et une musique entraînante. Les enfants seront captivés par les nombreux personnages hauts en couleur et les merveilleux décors, la qualité de la mise en scène et de l’interprétation de nos comédiens.

Le spectacle « Le printemps arrive », proposé par la Cicadelle est un véritable délice pour les yeux et les oreilles !

Nous vous invitons donc à réserver dès maintenant pour assister à ce spectacle inoubliable et faire découvrir aux enfants un moment de pur bonheur !

Spectacle écrit et produit par la Cicadelle et Scène & Vision

Mise en scène, décor, comédienne Compagnie la Petite Lune Perrine Jacob 9 9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 15:00:00

fin : 2024-04-20 16:00:00

Kezaco Café-Théâtre 24 Rue Rambuteau

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@kezacomacon.fr

