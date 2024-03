LE PRINTEMPS ARRIVE KEZACO CAFE – THEATRE Macon, mercredi 17 avril 2024.

Le peintre Bastide a perdu depuis longtemps son imagination, jusqu’à ce qu’un clown nommé Jango sorte de sa toile pour l’emmener dans une folle aventure à travers le monde. De la fête du Soleil au Mexique à la parade des fleurs sur l’île de Madère, en passant par la Holi indienne, Jango emmène Bastide dans un voyage magique qui lui redonnera la joie, le sourire et surtout l’inspiration.Le spectacle est un véritable hymne à la nature et à la découverte, le tout sublimé par une mise en scène colorée et une musique entraînante. Les enfants seront captivés par les nombreux personnages hauts en couleur et les merveilleux décors, la qualité de la mise en scène et de l’interprétation de nos comédiens.Le spectacle Le printemps arrive , proposé par la Cicadelle est un véritable délice pour les yeux et les oreilles !Ce spectacle musical, est l’occasion rêvée pour les jeunes spectateurs de découvrir les merveilles de la nature et les traditions de différents pays pour accueillir la saison du printemps.Nous vous invitons donc à réserver dès maintenant pour assister à ce spectacle inoubliable et faire découvrir aux enfants un moment de pur bonheur !Spectacle écrit et produit par : la Cicadelle et Scène & Vision Mise en scène, décor, comédienne : Compagnie la Petite Lune – Perrine Jacob Pour les enfants de 3 à 10 ans Durée : 45 minutes

Tarif : 11.00 – 11.00 euros.

Début : 2024-04-17 à 15:00

Réservez votre billet ici

KEZACO CAFE – THEATRE 24 RUE RAMBUTEAU 71000 Macon 71