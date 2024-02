LE PRÉNOM Espace Aragon Oissel, jeudi 11 avril 2024.

LE PRÉNOM Exceptionnel !: Très drôle ! Les Arthurs se sont fait un prénom ! Jeudi 11 avril, 20h30 Espace Aragon Tarif Plein 13.40 €, Tarif Réduit 9.40 €, Tarif Labo 6.70 € et Tarif famille 15.40 € (1 adulte et 1 enfant)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T20:30:00+02:00 – 2024-04-11T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-11T20:30:00+02:00 – 2024-04-11T22:00:00+02:00

Une enfant c’est le début du bonheur, un prénom c’est le début des emmerdes !

Une soirée amicale et familiale démarre dans la bonne humeur jusqu’à ce que Vincent révèle à sa soeurn son beau-frère et leur meilleur ami, le prénom qu’ils ont choisi pour leur premier enfant… Un petit cataclysme dans ce ciel serein qui dévoile petit à petit rancoeurs et secrets…

Le public ne s’y trompe pas et même s’il connaît cette pièce, il revient la voir et la savourer. Car il s’agit bien de savoir pour cette oeuvre aussi drôle quémouvante. On sort heureux d’avoir tant ri de ce qui nous fait parfois pleurer.

Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « resa.billetterie@ville-oissel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 61 17 »}, {« type »: « link », « value »: « http://ticketingcine.fr »}]

Comédie Spectacle