CARNAVAL À LA FERME Le Pouget, vendredi 13 décembre 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-13 10:00:00

fin : 2024-12-13 18:00:00

Viens fêter le carnaval à la Ferme du Dolmen !

Jeu de piste offert toute la journée pour les aventuriers déguisés!

Et pour les plus gourmands: Pop-corn et barbe à papa à déguster pour le goûter !

Le Pouget 34230 Hérault Occitanie



