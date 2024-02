« Le pinceau et le marteau » Concert dessiné Moëlan-sur-Mer, jeudi 18 avril 2024.

Le 45° Festival des Semaines Musicales (Quimper) invite le dessinateur brestois Pierre Malma (auteur de Mystère et Boule de Gomme) et le musicien Andoni Aguirre dans un spectacle original intitulé le « Le Pinceau et le Marteau ».

Le pinceau est au peintre, ce que le marteau est au pianiste…un outil et un moyen poétique d’accéder à la beauté du monde.

Ici, les deux artistes s’associent pour proposer un concert dessiné improvisé autour du thème de l’Andalousie et du dialogue des cultures…

En retour, le public est aussi invité à créer, imaginer et dessiner une esquisse en s’inspirant du spectacle à l’occasion d’un défi croquis.

Les plus belles productions du public seront sélectionnées par un jury de professionnels et seront exposées à l’occasion du festival d’été !

Pierre Malma est un dessinateur breton et illustrateur associé du Festival des Semaines Musicales depuis 2019. Formé à l’Ecole Boulle (Paris) il conçoit et élabore l’ensemble des productions graphiques du festival, dans un style évoluant autour de la bande dessinée.

La performance est mise en musique par le pianiste & compositeur Andoni Aguirre. Formé au CNSMD (Paris) auprès de Bruno Rigutto, il se produit en France et en Europe en soliste et en musique de chambre.

Un spectacle rare qui mêle l’intimité de deux regards sensibles et la rencontre de deux artistes solides, qui se risquent à un exercice d’équilibristes sans filet.

Placé au coeur du processus de création, le public assiste quant à lui à la naissance d’une oeuvre originale, participe à son évolution et témoigne de son ressenti en laissant une empreinte. .

Début : 2024-04-18 20:30:00

fin : 2024-04-18

Centre culturel de l’Ellipse

Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

