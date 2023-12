Les champignons et les lichens Le Pinail Vouneuil-sur-Vienne Catégories d’Évènement: Vienne

Vouneuil-sur-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-16 10:00:00

fin : 2024-11-16 12:00:00 Petits, grands, bleus, rouges, verts, oranges… Plongez dans le monde étonnant des champignons, au cours d’une balade haute en couleurs, en goûts et en odeurs. Partie intégrante de notre biodiversité, les champignons s’associent parfois à des algues pour donner des lichens, symbiose méconnue aux formes planes ou arbustives. ATTENTION, ceci n’est pas une sortie de cueillette mais bien d’observation ! Rendez-vous au chalet d’accueil de la réserve à 10h. Tenue adaptée aux conditions météo (bottes recommandées). Chiens interdits même tenus en laisse..

Le Pinail

Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine

