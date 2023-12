48h nature : brame du cerf Le Pinail Vouneuil-sur-Vienne, 28 septembre 2024, Vouneuil-sur-Vienne.

Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-28 19:30:00

fin : 2024-09-28 21:30:00

Profitez d’un moment unique, à la nuit tombée, pour écouter et peut-être observer le roi de la forêt. Des bois se dressent, un cri long et rauque résonne… C’est bien lui, le cerf élaphe et son brame légendaire.

Rendez-vous au chalet d’accueil de la réserve à 19h30. Tenue adaptée aux conditions météo. Chiens interdits même tenus en laisse..

Profitez d’un moment unique, à la nuit tombée, pour écouter et peut-être observer le roi de la forêt. Des bois se dressent, un cri long et rauque résonne… C’est bien lui, le cerf élaphe et son brame légendaire.

Rendez-vous au chalet d’accueil de la réserve à 19h30. Tenue adaptée aux conditions météo. Chiens interdits même tenus en laisse.

Profitez d’un moment unique, à la nuit tombée, pour écouter et peut-être observer le roi de la forêt. Des bois se dressent, un cri long et rauque résonne… C’est bien lui, le cerf élaphe et son brame légendaire.

Rendez-vous au chalet d’accueil de la réserve à 19h30. Tenue adaptée aux conditions météo. Chiens interdits même tenus en laisse.

.

Le Pinail

Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par ACAP