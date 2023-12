Papillons et papillonades Le Pinail Vouneuil-sur-Vienne, 20 juillet 2024, Vouneuil-sur-Vienne.

Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 09:30:00

fin : 2024-07-20 11:30:00

Au détour d’une balade entre landes et mares, apprenez à reconnaître ces petits insectes colorés qui papillonnent au grés des vents. Ils vous dévoileront leurs us et coutumes pour se reproduire, échapper aux prédateurs, se gaver de nectar, etc.

Rendez-vous au chalet d’accueil de la réserve à 9h30. Tenue adaptée aux conditions météo. Chiens interdits même tenus en laisse..

.

Le Pinail

Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par ACAP