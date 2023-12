Fête de la nature : les reptiles Le Pinail Vouneuil-sur-Vienne, 25 mai 2024, Vouneuil-sur-Vienne.

Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-25 12:00:00

Partez à la découverte d’animaux discrets, avec ou sans pattes, vivant sur terre comme dans l’eau… Les lézards et serpents, couleuvres comme vipères, vous dévoileront leurs us et coutumes. Un évènement national de la Fête de la nature.

Rendez-vous au chalet d’accueil de la réserve à 10h. Tenue adaptée aux conditions météo (bottes recommandées). Chiens interdits même tenus en laisse..

Partez à la découverte d’animaux discrets, avec ou sans pattes, vivant sur terre comme dans l’eau… Les lézards et serpents, couleuvres comme vipères, vous dévoileront leurs us et coutumes. Un évènement national de la Fête de la nature.

Rendez-vous au chalet d’accueil de la réserve à 10h. Tenue adaptée aux conditions météo (bottes recommandées). Chiens interdits même tenus en laisse.

Partez à la découverte d’animaux discrets, avec ou sans pattes, vivant sur terre comme dans l’eau… Les lézards et serpents, couleuvres comme vipères, vous dévoileront leurs us et coutumes. Un évènement national de la Fête de la nature.

Rendez-vous au chalet d’accueil de la réserve à 10h. Tenue adaptée aux conditions météo (bottes recommandées). Chiens interdits même tenus en laisse.

.

Le Pinail

Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par ACAP