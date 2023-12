Plantes comestibles et médicinales Le Pinail Vouneuil-sur-Vienne Catégories d’Évènement: Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:00:00

fin : 2024-04-17 16:30:00 Apprenez à reconnaître quelques-uns des végétaux qui nous entoure et découvrez comment les utiliser avec l’aide d’un spécialiste. Un savoir qui s’est peu à peu perdu depuis la nuit des temps et qui se redécouvre aujourd’hui. Rendez-vous au chalet d’accueil de la réserve à 14h. Tenue adaptée aux conditions météo (bottes recommandées). Chiens interdits même tenus en laisse..

Le Pinail

Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine

