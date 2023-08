Jarry – Bonhomme Le Pin Galant Mérignac, 12 avril 2024, Mérignac.

Jarry – Bonhomme 12 et 13 avril 2024 Le Pin Galant GÉNÉRAL : 38 €

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 32 €

Dans un monde en crise et au bord du précipice, dans un monde où les forces du mal triomphent un peu plus chaque jour, la veuve, l’orphelin et les mecs bien gaulés ont besoin d’un héros !

Son super pouvoir ? LE RIRE !

Parce que le rire sauve des vies, parce que le rire apporte la lumière dans les endroits les plus sombres et parce que le rire est la dernière chance de nous unir pour nous rendre plus forts !

Un nouveau spectacle toujours plus fou où Jarry dévoile ce qu’il est vraiment : un bonhomme, un vrai, tout en révélant le super-héros qui sommeille en vous !

Spectacle fortement déconseillé aux gens qui n’aiment ni l’humour ni l’amour.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://lepingalant.notre-billetterie.com/billets?spec=2606&kld=2324 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-12T20:30:00+02:00 – 2024-04-12T22:00:00+02:00

2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T22:00:00+02:00

humour standup

