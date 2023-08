La Framboise Frivole – Ceci n’est pas une framboise frivole Le Pin Galant Mérignac, 11 avril 2024, Mérignac.

La Framboise Frivole – Ceci n’est pas une framboise frivole Jeudi 11 avril 2024, 20h30 Le Pin Galant GÉNÉRAL : 32 €

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 26 € DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €

La Framboise Frivole est à la musique ce que René Magritte est au surréalisme belge. Le nouveau spectacle de notre duo est une véritable union entre le réel et l’imaginaire.

Tels des peintres, Bart et Peter ne mêlent pas toujours les pinceaux de la créativité avec ceux de la rationalité, car être frivole est tout un art !

Ce nouvel opus est une promenade musicale internationale multi-genres, emplie d’œuvres populaires, modernes et classiques ou totalement inconnues, mais toutes revisitées par l’inventivité de nos deux virtuoses sur-vitaminés.

Le surréalisme n’est jamais fini en Belgique, La Framboise Frivole en est la preuve !

« Aussi inséparables que Laurel et Hardy, les deux olibrius sont d’authentiques virtuoses. (…) Polissons, ils rivalisent d’inventivité et de fantaisie pour nous entraîner dans un voyage musical ponctué de références picturales et de mystères loufoques. » LE FIGARO

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://lepingalant.notre-billetterie.com/billets?spec=2605 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-11T20:30:00+02:00 – 2024-04-11T21:50:00+02:00

2024-04-11T20:30:00+02:00 – 2024-04-11T21:50:00+02:00

humour musique

Johan Jacobs