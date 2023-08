Norma- Vincenzo Bellini (Opera 2001) Le Pin Galant Mérignac, 10 avril 2024, Mérignac.

Norma- Vincenzo Bellini (Opera 2001) Mercredi 10 avril 2024, 20h30 Le Pin Galant GÉNÉRAL : 45 €

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 39 € DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € GROUPE SCOLAIRE : 10 €

Considéré comme l’un des opéras majeurs du XIXème siècle depuis sa création en 1831 à la Scala de Milan, « Norma » est un personnage d’opéra hors norme, riche et sculptural…

L’histoire se déroule en Gaule, sous l’occupation romaine. Après avoir eu deux enfants de sa relation secrète avec la prêtresse gauloise Norma, le proconsul romain Pollione est maintenant amoureux de la servante de cette dernière, Adalgisa. Sur fond de lutte politique entre Gaulois et Romains, un drame passionnel se joue entre deux êtres de feu et de sang.

Moment exceptionnel où le temps paraît suspendu, le célébrissime air de « Norma » Casta Diva (Chaste déesse) pourrait à lui seul symboliser l’art du chant. Ce seul air, qui commence par un solo de flûte soutenu par les cordes, immortalise l’opéra de Bellini.

Sous la baguette inspirée de Martin Mazik, des artistes d’exception et l’orchestre de la compagnie lyrique Opera 2001 feront revivre sur notre scène ce chef-d’œuvre du bel canto !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

